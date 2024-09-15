أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 173

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 173
ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 173 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان اليوم الأحد: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 173 صحفياً وصحفيةً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل الصحفي عبد الله شكشك، الذي يعمل صحفياً مع عدة وسائل إعلام عربية".
وأدان الإعلامي الحكومي، في بيانه، استهداف وقتل الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات المعنية بالعمل الصحفي في العالم بـ"ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".
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