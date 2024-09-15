أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و206

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و206أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيو-أمريكي إلى 41206 شهداء و95337 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الوزارة في تحديثها اليومي، القول: إن العدو الصهيوني ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80 في المائة من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

