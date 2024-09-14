أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و182

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 41 ألفاً و182ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 41 ألفاً و182 شهيداً، و95 ألفاً و280 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 64 شهيداً و155 مصاباً.

وأضافت أن الكثير من الشهداء والجرحى لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويواصل الاحتلال ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة لليوم 344 على التوالي، عبر شن طائراته غارات جوية وقصف مدفعي، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وسط تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية ذات الصلة.