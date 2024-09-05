أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40878

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40878
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 40878 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و94454 مصاباً في حين لايزال الآلاف تحت الأنقاض.
وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بأن الاحتلال ارتكب مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل منهما للمستشفيات 17 شهيداً و56 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يذكر أن الكيان الإسرائيلي يستمر في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على غزة لليوم الـ335 تواليا، دون أن يعير أهمية للدعوات الدولية بوقفها، أو يسمح للمساعدات بالدخول، بعد أن بلغت الأوضاع في القطاع مستويات كارثية.
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