أخبار اليمن : تقلبات جوية مفاجئة.. والشوافي يكشف التفاصيل

تقلبات جوية مفاجئة.. والشوافي يكشف التفاصيلكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن موجة تقلبات جديدة في حالة طقس اليمن خلال الساعات المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي، "تحسن نسبي لهطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة على بعض المناطق نهاية هذا الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم".

وأوضح الشوافي أنه من المتوقع أن يرتفع تغطية الأمطار متفاوتة الشدة وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والمناطق المحاذية لها من سهول وهضاب داخلية تغطي منها 40 إلى 60%.

وأشار الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، إلى أن "السهول والسواحل الغربية ثم الجنوبية ستشهد أمطاراً متفاوتة تغطي 30 إلى 50% من المناطق".

وأكد الشوافي أن "أمطاراً متفاوتة إلى شديدة مصحوبة بالعواصف وحبات البرد ستشهدها بقية المناطق اليمنية من هضاب داخلية ومناطق شرقية جبلية وهضاب وسواحل، تغطي بحوالي من 20 إلى 40%"، داعياً الجميع إلى توخي الحذر، ومتابعة نشرات الطقس.