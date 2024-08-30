أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب دولة عربية

هزة أرضية تضرب دولة عربية
ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، ولاية خنشلة شمال شرقي الجزائر، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
وحدد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، في بيان، مركز الهزة على بعد 5 كيلومترات جنوبي منطقة "بوحمامة" في ولاية خنشلة.
يشار إلى أن الجزائر تتعرض، بين الحين والآخر، إلى هزات أرضية وزلازل، كان أعنفها الزلزال الذي هز بومرداس شمالي الجزائر في مايو 2003، حين بلغت قوته 6.8 درجة، متسببا بمقتل 2277 شخصا، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، ودمار هائل بالمنطقة.
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