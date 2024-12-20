انت الأن تتابع خبر بوتين يوجه رسائل إلى الغرب بشأن أوكرانيا قبل ولاية ترامب الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتيح جلسة الأسئلة والأجوبة التي يعقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نهاية العام مع المراسلين والجمهور الفرصة للمواطنين الروس لسؤال الرئيس عن القضايا التي تهمهم أكثر من غيرها.

ولكن في حين يركز جزء كبير من الماراثون التلفزيوني على الشؤون الداخلية، فإن بوتين يستخدمه دائمًا لإرسال إشارات إلى الغرب وبقية العالم أيضًا.

وفي هذا العام، كانت رسالة بوتين ملونة بالتوقعات بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدفع إلى إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا، أو على الأقل إلى وقف إطلاق النار، عندما يتولى منصبه في 20 يناير المقبل.

وأشار بوتين إلى احتمال تقديم روسيا ثمة تنازلات أمام الجماهير في واشنطن والغرب، قائلًا أكثر من مرة إن روسيا مستعدة للتسوية.

ولكنه أرفق العديد من الشروط بفكرة التسوية، مشيرًا إلى أن هدف موسكو المتمثل في إخضاع أوكرانيا والحصول على ضمانات أمنية كبيرة من الناتو والغرب لا يزال قائمًا، فضلًا عن قوله إنه لا يعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زعيمًا شرعيًا.

قال بوتين، إنه لم يتحدث إلى ترامب منذ أكثر من أربع سنوات وهو "مستعد لهذا، بالطبع، في أي وقت.. وسأكون مستعدًا للقاء إذا أراد ذلك.. أنا متأكد من أن لدينا الكثير للحديث عنه".

ربما كان بوتين، كما يفعل غالبًا، يهدف إلى تصوير روسيا كدولة بناءة منفتحة على الحوار، وفي الوقت نفسه يترك لموسكو طريقًا لإغلاق الباب أمام أي مفاوضات وإلقاء اللوم على الآخرين لفشلهم.

ورفض بوتين تأكيدًا من مراسل لشبكة إن بي سي الأمريكية أنه وسط الخسائر الروسية الفادحة في أوكرانيا وبعد سقوط الحليف بشار الأسد في سوريا والنكسات الأخرى لموسكو، سيكون في موقف أضعف من ترامب في المحادثات.

كيف تدير روسيا مأساتها في سوريا، ولماذا؟ مع تحقيق روسيا مكاسب على الأرض مع اقتراب غزوها الكامل من علامة العام الثالث، رجح الخبراء أن موسكو لن يكون لديها سبب كبير لتقديم تنازلات وأنها ستقترب من أي عملية سلام من موقف القوة، وقال بوتين إنه في ساحة المعركة، حيث كانت للقوات الروسية اليد العليا منذ الهجوم المضاد الأوكراني الفاشل في عام 2023، "يتغير الوضع بشكل كبير". "هناك حركة على طول خط المواجهة بالكامل. كل يوم".

سؤال بلا إجابة

حاول بوتن أن يظهر هدوءًا وعدم التعجل، مؤكدًا أن روسيا مستعدة للقتال إلى أجل غير مسمى، والاستمرار في إنتاج الأسلحة التي تحتاجها للقيام بذلك، في حين سعى إلى إثارة الشك حول قدرة أوكرانيا على الحفاظ على دفاعاتها لفترة طويلة.

وقال بوتين: "قريبًا، سوف ينفد أولئك الأوكرانيون الذين يريدون القتال، في رأيي - قريبًا لن يتبقى أحد يريد القتال. نحن مستعدون، لكن الجانب الآخر يحتاج إلى الاستعداد للمفاوضات والتسويات".

وشبه أساليب التجنيد الأوكرانية بصائد الكلاب الذي يجمع الضالة وقال إن كييف ترسل مجندين غير مستعدين إلى الجبهة بتدريب غير كاف - وهو الأمر الذي تُتهم به روسيا على نطاق واسع، والتي تكبدت خسائر بمئات الآلاف في ضغطها لشهور للسيطرة على المدن الأوكرانية التي دمرتها تقريبًا.

كما سخر من أوكرانيا والغرب في تعليقاته عندما رفض اقتراحًا بأن ادعاءاته بأن صاروخًا متوسط المدى فرط صوتيًا استخدمته روسيا ضد أوكرانيا الشهر الماضي لا يمكن إسقاطه كانت زائفة، متحديًا الولايات المتحدة في "مبارزة عالية التقنية في القرن الحادي والعشرين" بين صاروخ أوريشنيك والدفاعات الصاروخية الأمريكية، وقال: "دعوهم يحددون هدفًا للتدمير، على سبيل المثال في كييف".

ورغم إظهاره الثقة في أن روسيا ستنتصر في أوكرانيا، إلا أنه ترك سؤالًا واحدًا في أذهان العديد من الروس دون إجابة: متى تنتهي الحرب؟