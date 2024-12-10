انت الأن تتابع خبر السلطة السورية الجديدة تلتقي سفراء 7 دول بينها الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت إدارة الشؤون السياسية الحاكمة في دمشق، عن التقاء سفراء العراق والبحرين وعمان ومصر والإمارات والأردن والسعودية.



وأوضحت أن الاجتماع كان إيجابيا والسفراء، فيما وعد السفراء بتنسيق عالٍ مع الحكومة الجديدة.



خلال الاجتماع أكدت الإدارة الجديدة، أن مطار دمشق الدولي سيعمل خلال أيام، فيما اليوم بدأت أعمال التنظيف والصيانة.

وكان تسلّم اليوم رسميا محمد البشير مهامه بتسيير أعمال الحكومة السورية لمدة 3 أشهر، فيما يجري لاحقا ترتيبات لوضع دستور جديد وإعلان موعد الانتخابات.