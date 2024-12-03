انت الأن تتابع خبر أمريكا ترسل حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا بـ 725 مليون دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، عن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل كميات كبيرة من المدفعيات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وأوضح سوليفان في بيان له اليوم الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمر وزارة الدفاع بتزويد كييف بهذه المعدات بشكل عاجل لدعم قدرتها على الدفاع عن أراضيها واستقلالها وحريتها.

وأكد سوليفان أيضًا أن إدارة بايدن تعتزم تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا قبل نهاية ولايته، تشمل مئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ الإضافية، بالإضافة إلى قدرات حاسمة أخرى.

وفي سياق متصل، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق خلال زيارة مفاجئة إلى كييف عن تقديم مساعدات تفوق 600 مليون دولار لأوكرانيا قبل نهاية العام.

كما تعهد شولتس بتقديم دعم عسكري إضافي بقيمة 680 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من تأثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل على مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

من جهة أخرى، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا إدارة بايدن إلى الضغط على أعضاء حلف شمال الأطلسي لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى التحالف العسكري.