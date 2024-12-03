انت الأن تتابع خبر زيلينسكي: عدد الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب أقل من 80 ألفا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأوكرانيين الذين قتلوا في الحرب منذ بدايتها أقل من 80 ألفًا، مشيرًا إلى أن الرقم الذي تداولته بعض الصحف الأمريكية في وقت سابق غير دقيق.

وقال زيلينسكي في تصريح صحفي أذاعته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية: ذكر أحدهم مؤخرًا في الصحافة الأمريكية أن 80 ألف أوكراني ماتوا، لكن أريد أن أخبركم أن العدد أقل بكثير، مشيرا إلى أنه لا يزال من غير المعروف بالضبط عدد الأوكرانيين الذين قتلوا في الأراضي التي تحتلها روسيا مؤقتًا.

في نفس السياق، أعلن جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، عن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 725 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل كميات كبيرة من المدفعيات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال سوليفان في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه وزارة الدفاع لتزويد أوكرانيا بهذه المعدات على وجه السرعة لتعزيز قدرتها على الدفاع عن أراضيها وحمايتها.

وأكد سوليفان أن إدارة بايدن تعتزم تزويد أوكرانيا أيضًا بمئات الآلاف من قذائف المدفعية وآلاف الصواريخ الإضافية، بالإضافة إلى قدرات حاسمة أخرى قبل انتهاء ولاية الرئيس بايدن.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه المخاوف حول مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا بعد عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل.