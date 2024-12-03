انت الأن تتابع خبر اليوم.. مجلس الأمن يناقش الهجوم الإرهابي على حلب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة طارئة بطلب من سوريا لمناقشة الهجوم الإرهابي على مدينة حلب.

وقال السفير قصي الضحاك، مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن بلاده طلبت عقد هذه الجلسة العاجلة لمناقشة الهجوم الإرهابي الذي استهدف شمال سوريا وتحديدًا في محافظة حلب.

وأوضح أن سوريا حصلت على دعم من عدة دول في المجلس، بينها الجزائر (العضو العربي في المجلس)، وروسيا، والصين، وغويانا، وموزامبيق، وسيراليون.

وكانت فصائل إرهابية قد شنت، في 27 نوفمبر الماضي، هجومًا كبيرًا في شمال غرب محافظة حلب، وأفادت التقارير بأن تلك الفصائل استولت على أجزاء كبيرة من المدينة.