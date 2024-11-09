انت الأن تتابع خبر طهران تحذر .. الحرب قد تطال العالم بهذه الحالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات له بالذكرى الأربعين لاغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، التحذير من توسع الحرب في المنطقة.

وأكد عراقجي وقوف بلاده مع حزب الله وحماس، وذلك في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال المجازر في غزة، والقصف العنيف على لبنان، وتصاعد التوتر الإقليمي.

وشدد على أن وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات إلى لبنان يجب أن يكونا أولوية بالنسبة إلى المجتمع الدولي.

كما أشار في الوقت عينه إلى أن بلاده" تقف مع الشعبين اللبناني والفلسطيني وتدعم حقهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، حذر من أنه "إذا توسعت الحرب فلن تنحصر في غرب آسيا بل يمكن أن تمتد إلى مختلف دول العالم"، وفق تعبيره.