انت الأن تتابع خبر تركيا .. هجوم على شركة الصناعات الجوية والفضائية بأنقرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أفاد وزير الداخلية التركي الأربعاء، بمقتل شخص وإصابة آخرين كحصيلة أولية في هجوم إرهابي على مركز .



وقال وزير داخلية تركيا علي يرلي كايا إن "الشركة التركية لصناعات الطيران والفضاء تعرضت لهجوم إرهابي في منشآت (TUSAŞ) في أنقرة كهرمانكازان".



وأضاف: "للأسف سقط لدينا شهداء وجرحى بعد الهجوم".



وأكد الوزير أنه "سيتم إبلاغ الجمهور بالتطورات".



وبحسب مصادر إعلامية، فقد سمع دوي 3 انفجارات كبيرة في المكان منذ بدء الهجوم، فيما الاشتباكات المسلحة تتواصل.



ولفتت المصادر، إلى ان التقديرات الأمنية، تشير إلى أكثر من منفذ في الهجوم.



وقد هرع إلى المكان عدد كبير من قوات الأمن والشرطة، والإسعاف والمسعفين، ومكافحة الإرهاب.



وجرى الكشف عن صورة المهاجم، وهي: