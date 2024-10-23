انت الأن تتابع خبر نقل عشرات الشباب في جباليا بشاحنات إسرائيلية .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال مئات الشباب الفلسطينيين في منطقة جباليا في قطاع غزة، وحمّلتهم بالشاحنات، دون معرفة وجهتهم.

وبالقوة العسكرية وتحت وطأة القصف والاستهداف الإسرائيلي، نزح مئات الفلسطينيين من مراكز الإيواء قرب المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة وصولا إلى مدينة غزة قاطعين مسافة 8 كيلومترات سيرا على الأقدام.



فقد اقتحمت دبابات الاحتلال مراكز الإيواء، واعتقلت عشرات الفلسطينيين من الشبان والرجال النازحين داخلها، قبل أن تجبر الباقين على التوجه عبر طريق صلاح الدين إلى جنوب القطاع.



ورفض هؤلاء الفلسطينيون النزوح إلى جنوب قطاع غزة وفق ما أمرهم به جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقرروا التوجه إلى مدينة غزة لإفشال أي مخطط إسرائيلي يرمي لتهجيرهم.



ويقول أهالي شمال القطاع إن الخروج من مدينة غزة نحو الجنوب يعني عدم العودة مطلقا إلى الشمال حتى إشعار آخر كما حدث مع النازحين في المناطق الجنوبية الذين يتوقون للعودة بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.



ويواصل جيش الاحتلال منذ 19 يوما إبادته الجماعية في شمال قطاع غزة عبر شن هجمات جوية استهدفت المستشفيات المتبقية الثلاثة، من بينها "الإندونيسي" الذي يضم أيضا عشرات النازحين والمرضى بداخله وفرض عليه حصارا مشددا، في حين استهدف مولده الرئيسي مسببا انقطاع التيار الكهربائي عن الأجهزة الطبية.