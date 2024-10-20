انت الأن تتابع خبر 73 شهيداً وعشرات الجرحى والمفقودين بمجزرة للاحتلال في بيت لاهيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مجزرة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ارتقى 73 شهيدا في غارات على منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما تسببت الغارات بعشرات الجرحى والمفقودين، حيث أكد مدير مستشفى كمال عدوان أن هناك أكثر من 50 شخصا موجودين تحت الركام.

ودمرت الغارات الإسرائيلية العنيفة حيا سكنيا في بيت لاهيا.

من ناحية ثانية، نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

هذا وقال مستشفى العودة بالنصيرات إن مسيرات إسرائيلية أطلقت نيرانها تجاه سيارات الإسعاف ومرافق المستشفى.