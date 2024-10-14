انت الأن تتابع خبر الشاباك: توقيف إسرائيليين جندتهما إيران لتصفية شخصية كبيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" القبض على إسرائيليين جندتهما إيران، لتصفية شخصية إسرائيلية كبيرة مقابل المال.



وتحت بند "سمح بالنشر" ذكر "الشاباك" أن الإسرائيليين الاثنين يعيشان في رمات غان وتم القبض عليهما وإحباط المؤامرة.



وجاء في بيان لجهاز الأمن الإسرائيلي: "تم القبض على شخصين هما فلاديسلاف فيكتورسون 30 عاما وشريكته آنا برنشتاين 18 عاما".



وأشارت التحقيقات إلى أن فيكتورسون "كان على اتصال مع جهة إيرانية ونفذ بتوجيهاتها مهام مختلفة، مثل إخفاء الأموال وحرق سيارات، كما قام بتجنيد شخص آخر بالإضافة إلى شريكته للمشاركة في تنفيذ تلك المهام، وتم اليوم الاثنين تقديم لوائح إتهام ضدهما"، حسب البيان.



وفي نهاية سبتمبر الماضي، ذكر "الشاباك" أيضا أنه أحبط محاولات إيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال في إسرائيل.



وأكد في بيان أن محاولات الاغتيال كانت في مراحل متقدمة من التجهيز والتنفيذ، مطالبا الجمهور بالمساعدة ومحذرا من نيّة إيران تنفيذ اغتيالات في إسرائيل.



وأعلن حينها أنه تم اتخاذ إجراءات كبيرة تم تنفيذها مؤخرا، داعيا للإبلاغ عن أي شبهة أو حتى شك في أمر ما.



وأضاف في البيان أنه نفّذ إجراءات مضادة تم وصفها بأنها "مهمة للغاية".