انت الأن تتابع خبر الأمم المتحدة: نحو 420 ألفًا غادروا لبنان نحو سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، إن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا إلى سوريا من لبنان، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي جوا وبرا، وأشارت شمداساني في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الجمعة، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

وذكرت أن الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف بصورة متزايدة العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان، لافتة إلى "مقتل مئات الأشخاص ومغادرة أكثر من مليون شخص منازلهم في أنحاء البلاد".

وأفادت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية، وشددت على أن "الشعب اللبناني هو الذي تحمل العبء الأكبر من الصراعات".

وأضافت: "معظم النازحين في لبنان عبروا إلى سوريا، إذ أفادت التقارير أن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا الحدود في الفترة من 23 أيلول إلى 9 تشرين الأول".

وذكرت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت حوالي ألفي شخص، بينهم 400 طفل وامرأة منذ بدء التصعيد في أكتوبر 2023، إلى جانب التدمير الشديد للبنية التحتية خاصة المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمدارس والمساكن.



