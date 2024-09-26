انت الأن تتابع خبر "البرلماني العربي" يدعو برلمانات العالم للاعتراف بفلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا الاتحاد البرلماني العربي، برلمانات دول العالم التي لم تعترف بفلسطين الى الإسراع بالاعتراف انسجاما مع الشرعية الدولية.

جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع 35 للاتحاد الذي استضافته جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة برئاسة رئيس الاتحاد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي.

وشدد المجتمعون على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة استنادا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب "إسرائيل" بتنفيذ خطوات ملموسة لإنهاء احتلالها تمهيدا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد الاتحاد البرلماني العربي، دعوته للمجتمع الدولي ومنظماته الدولية الفاعلة للتدخل العاجل والفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ووقف جرائمه المستمرة بحق الإنسانية، ومحاولات عزل قطاع غزة وقتل شعبها.

كما دعا الى وقف اعتداءات المستعمرين والمتطرفين اليهود على الفلسطينيين وانتهاكاتهم للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.