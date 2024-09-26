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رياض - احمد صلاح - وقّع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والمبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وعلى النقيض من ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار وسنقاتل حزب الله حتى النصر وعودة سكان الشمال.

كما أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نفى الأنباء عن وقف إطلاق النار، قائلا إنها غير صحيحة، ورئيس الوزراء لم يرد على العرض الأميركي الفرنسي.

إلا أن المكتب أوضح، أن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمتابعة صفقة محتملة إذا تضمنت عودة المدنيين إلى منازلهم.

وما بين توقيع ميقاتي، ما زال السؤال يطرح هل وقّع نجيب ميقاتي على وقف إطلاق النار وحده.