انت الأن تتابع خبر وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على طاولة مجلس الأمن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المقرر تن يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين، جلسة بشأن فلسطين.

ويستمع الأعضاء خلال الجلسة إلى إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720.

وطلب القرار الذي تم اعتماده في كانون الأول الماضي، من الأمين العام، إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال الشحنات الإنسانية إلى غزة.

ويقدم المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، إحاطة إعلامية بهذا الشأن أيضا.

يذكر، أنه تم تكليف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتفعيل وإدارة الآلية المنصوص عليها في القرار 2720.