انت الأن تتابع خبر بسبب لبنان .. مصادر مقربة من نتنياهو تهدد بإقالة غالانت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالتزامن مع نشوب خلافات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بشأن قرار توسيع العملية العسكرية في لبنان، قالت إذاعة إسرائيل إن مصادر مقربة من نتنياهة تهدد بإقالة وزير الدفاع.

وتشهد الأيام الأخيرة تصعيدا ملحوظا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بالتزامن مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.

على صعيد آخر، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن قائد لواء الشمال بالجيش يقول إن قواته جاهزة لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني.