انت الأن تتابع خبر مقتل جنديين إسرائيليين في تحطم مروحية بمحور فيلادلفيا غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أسماء الجنديين اللذين قتلا في حادث تحطم مروحية في رفح، جنوب قطاع غزة.



وقال البيان إن القتيلين هما الرقيب أول (احتياط) دانييل علوش (37 عاما)، من تل أبيب والرقيب أول توم إيش- شالوم (38 عاما)، من نيس هاريم، مبينا أن كلاهما خدم كمقاتلين في وحدة تكتيكية خاصة للاستخراج 669.وأوضح أنه في الحادث، أصيب طيار في الخدمة، وطيار احتياطي، وميكانيكي محمول جوا من السرب 123 لطيور الصحراء، بالإضافة إلى طبيب احتياطي ومقاتل تكتيكي من الوحدة 669، بجروح خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، أصيب مسعف احتياطي من الوحدة 669 وميكانيكي احتياطي محمول جوا من سرب طيور الصحراء بجروح متوسطة.



وبعد أن أعلن الجيش تحطم مروحية "ينشوف" تابعة لسلاح الجو، كانت تؤدي مهمة نقل مقاتل أصيب بجروح لتلقي العلاج الطبي في مستشفى، تحطمت في منطقة رفح خلال هبوطها، أوعز قائد سلاح الجو، الميجر جنرال تومر بار، بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع لتقصي ملابسات الحادث.

وأكد أنه بعد التحقيق الأولي، تبين أن التحطم لم ينتج عن نيران معادية. لا يزال التحقيق في سبب التحطم جاريا. ولم يطرأ تغيير على النشاطات العملياتية لسلاح الجو.