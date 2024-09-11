انت الأن تتابع خبر نتنياهو: نعمل على إقامة حاجز قوي على الحدود مع الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاربعاء،" سنعمل على إقامة عائق قوي على الحدود مع الأردن لمنع التهريب".



وأضاف نتنياهو خلال زيارة غور الاردن: من المهم لنا أن تبقى الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام.



وقال نتنياهو "نحن في معركة متعددة الساحات. نحن بحاجة إلى تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن. وهذه حدود السلام. ونحن نعمل مع المملكة الأردنية لضمان أن تظل كذلك".



وأشار "التحديات تتزايد في الآونة الأخيرة، وهناك محاولة لتهريب المقاومين والأسلحة عبر نهر الأردن إلى الضفة وإلى إسرائيل. ونحن نعمل هنا بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف هذا الأمر".