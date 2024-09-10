انت الأن تتابع خبر الاحتلال يُخطر بوضع اليد على 18 دونماً جنوب نابلس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة في بيان الثلاثاء، ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تخطر بوضع اليد على نحو 18 دونما من أراضي عدة قرى جنوب نابلس.

وهذه القرى هي عصيرة القبلية وبورين ومادما جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأشار زيادة إلى أن قوات الاحتلال سلمت إخطارا يقضي بوضع اليد على 17 دونما و897 مترا مربعا من أراضي مادما وعصيرة القبلية وبورين، بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية.

وأضاف أن هذه الأراضي قريبة من مستعمرة " يتسهار"، وتقع في حوض رقم 8 موقع المرج وجبل النذر من أراضي بورين، وحوض رقم 4 موقع خلة المرج وبئر المرج والعقيدة من أراضي مادما وحوض رقم 1 موقع لحف سلمان من أراضي عصيرة القبلية.