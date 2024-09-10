انت الأن تتابع خبر حماس: مزاعم الاحتلال بشأن مجزرة المواصي كذب مفضوح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت حركة حماس بياناً حول مجزرة المواصي التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي وأسفرت عن 100 شهيد وجريح حتى الآن.

وقالت حماس ان مجزرة مروعة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في مواصي خان يونس باستهدافه خيام النازحين بالصواريخ، أدت إلى ارتقاء عشرات الشهداء المدنيين أغلبهم نساء وأطفال.

وأكدت ان ادعاءات جيش الاحتلال الفاشي وجود عناصر من المقاومة في مكان الاستهداف هو كذب مفضوح، وان هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ تأكيد على مُضي حكومة الاحتلال النازية في حرب الإبادة.

وأضافت حماس: المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المؤسسات مطالبون بمغادرة مربع الصمت والاضطلاع بمسؤوليتهم في وقف هذه المحرقة.