انت الأن تتابع خبر رسميًا .. جيش الاحتلال يعلن بدء عمليّة عسكرية بالضفة الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت مصادر عبريّة عن جيش الاحتلال الإسرائيليّ قوله إنّه "بدأ عملية واسعة شمالي الضفة الغربية ستستمر لأيام"، وأوضحت الإذاعة العبريّة أنّ العملية التي بدأها الجيش شمالي الضفة هي الأوسع منذ عملية السور الواقي في عام 2002

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن مئات الجنود يشاركون في عملية شمالي الضفة بغطاء جوي، مضيفة أن العملية من المحتمل أن تكون طويلة، وأنّه يشارك فيها جهاز الشاباك وقوات المستعربين، إضافة إلى أنّ جيش الاحتلال يستخدم مروحيات ومقاتلات بشكل واسع.

وفي وقت مبكّر من الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة عن استشهاد فلسطينيين، جراء اقتحام قوّات الاحتلال مدينة جنين، كما أفادت مصادر محليّة فلسطينيّة أنّ قوات الاحتلال تحاصر مستشفيات جنين وطولكرم شماليّ الضفة.

وباستشهاد الشهيدين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 653 شهيدًا.