انت الأن تتابع خبر أغسطس يفاجئ الجميع وماذا يحمل فى أيامه الأخيرة ؟ .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الجمعة، 23 أغسطس 2024، عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر، حيث يسود طقس حار ورطب في معظم المناطق خلال النهار، بينما يكون شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد،

ويميل للبرودة الرطبة ليلاً

وذكرت الهيئة أنه لا يُتوقع حدوث أية موجات حرارية أو عدم استقرار في الأحوال الجوية في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع تشكّل شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمحاذية للمسطحات المائية، ونصحت قائدي السيارات بأخذ الحيطة أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المحددة لضمان سلامة الركاب والمارة.

كما رصدت خرائط الطقس نشاطاً معتدلاً للرياح في فترات متقطعة على أغلب الأنحاء. وفيما يتعلق بحالة البحار، فقد أشارت الهيئة إلى أن البحر الأحمر يشهد حالة معتدلة مع ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 و2 متر، بينما يكون البحر المتوسط خفيفاً إلى معتدل الحالة وتتراوح ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة