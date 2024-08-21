انت الأن تتابع خبر محمد السادس يصدر عفواً جديداً شمل 708 أشخاص والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا على 708 أشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح (افراج)، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وذلك بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف 21 اغسطس، ذكرى ميلاد الملك محمد السادس.

وقال بيان صدر مساء الثلاثاء ان المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال بلغ عددهم 474 نزيلا، منهم 28 نزيلا شملهم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن، و442 نزيلا طالهم تخفيض عقوبة الحبس أو السجن. بينما جرى تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة اربعة نزلاء.

وبلغ عدد المستفيدين من العفو الملكي الموجودون في حالة سراح 234 شخصا. استفاد 31 منهم من العقوبة الكلسية او ما تبقى منها. كما جرى العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 11 شخصا. بينما استفاد من العفو من اداء الغرامة 183 شخصا. في حين استفاد من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة 9 اشخاص.

وكان العاهل المغربي قد اصدر الاثنين عفوا على 5516 مدانا من بينهم 4831 شخصا مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.

وشكل العفو الملكي تكريسا جديدا للنهج الإنساني الواضح والجلي الذي تبناه الملك محمد السادس، على مدى ربع قرن، والذي جعل التسامح والعفو والعطف ركائز أساسية لسياسته الاجتماعية التي اصبحت رمزا للرأفة والإنسانية، وبالتالي يعيد العفو على المزارعين البسطاء التأكيد على نبل وسمو المبادرات الملكية التي تتميز بطابعها الإنساني الرفيع والسيادي البارز.