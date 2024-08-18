انت الأن تتابع خبر مكالمة غامضة واستدراج .. حزب الله يرد على تقرير حول اغتيال شكر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رد حزب الله اللبناني، على ما جاء في تقرير صحيفة وول ستريت ‏جورنال، حول اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر، والأحداث التي جرت قبل عملية الاغتيال.

ونفى "حزب الله" رواية الصحيفة، مؤكدا أنها مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة.

وقال الحزب في بيان: "تنفي العلاقات الإعلامية في "حزب اللـه" نفيا قاطعا الرواية المُختلقة التي أوردتها "وول ستريت ‏جورنال" ‌‌‏حول استشهاد القائد الجهادي السيد فؤاد شكر وهي رواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق".‏

وأكد أن أيا من مراسلي الجريدة الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة ‌"‏لم ‏يلتقوا أبدا أيا من مسؤولي حزب اللـه" على الإطلاق".

وأضاف: "وبالتالي فإنّ الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتّابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني".

واختتم بيان العلاقات العامة في حزب اللـه: "هذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".‏

وقد جاء في تقرير WSJ أن إسرائيل اخترقت شبكة اتصالات حزب اللـه، ليقوم "الموساد" بالاتصال بالقيادي فؤاد شكر.

وبحسب الصحيفة، جرى الطلب منه الانتقال من مكتبه في الطابق الـ2 في المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى الطابق الـ7 حيث يقيم مع زوجته بغرض سهولة استهدافه.

وزعمت الصحيفة الأمريكية أنها نقلت عن مصدر "حزب اللـه" قوله إن طلب صعود شكر إلى الطابق الـ7 جاء من شخص ربما اخترق شبكة الاتصالات الداخلية لحزب اللـه.