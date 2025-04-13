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سرايا القدس تسيطر على مسيرتين إسرائيليتين

أعلنت سرايا القدس السيطرة على طائرتين مسيرتين لجيش العدو الإسرائيلي وسط قطاع غزة. سرايا القدس تسيطر على مسيرتين إسرائيليتينأعلنت سرايا القدس السيطرة على طائرتين مسيرتين لجيش العدو الإسرائيلي وسط قطاع غزة. وقالت سرايا القدس في بلاغ عبر قناتها على التيلغرام أنها سيطرت على طائرتين من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذهما مهام استخبارية للاحتلال وسط قطاع غزة. وكانت سرايا القدس أعلنت قبل أقل من أسبوع عن السيطرة طائرتين اسرائيليتين من طراز "EVO MAX" أثناء تنفيذهما مهام استخبارية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

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