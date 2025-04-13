العالم اليوم - وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره العماني المفاوضات النووية

انتم الان تتابعون خبر وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره العماني المفاوضات النووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 02:24 مساءً - أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، عن تقدير القاهرة للنهج التعاوني الذى يبديه الطرفان الأميركي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض بما يفتح المجال أمام التوصل الي حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة.

جاء ذلك خلال إتصالات هاتفية جرت بين الوزير عبد العاطي مع بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط اليوم ، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف .

وبحث الوزير المصري، وفق المتحدث، خلال الاتصالات المستجدات الإقليمية، وتحديدا المفاوضات التي جرت السبت بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط، حيث أطلع عبد العاطى على آخر التطورات الخاصة بسير المفاوضات.

وثمن وزير الخارجية المصري الدور البناء والحيوي الذي تقوم به سلطنة عمان في عملية الوساطة، مجدداً دعم مصر الكامل لكافة الجهود التي تستهدف التوصل إلى حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب عن أمله أن تؤدي تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة، والتطلع لسرعة التوصل لوقف اطلاق نار مستدام في قطاع غزة.