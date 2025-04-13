العالم اليوم - "واشنطن بوست": إيران دربت مسلحي البوليساريو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 07:20 صباحاً - كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن إيران دربت مسلحين من جبهة البوليساريو، التي تنشط في الصحراء المغربية.

وفي تقريرها المطول الذي يسلط الضوء على مساعي سوريا لقطع شبكات تهريب الأسلحة والأموال المرتبطة بإيران في الشرق الأوسط، تحدثت الصحيفة عن أنشطة طهران في منطقة أخرى.

وقالت إن إيران "عززت على مر السنين مجموعة واسعة من الجماعات التابعة لها لخدمة مصالحها".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إقليمي وآخر أوروبي، قولهما إن "إيران دربت مقاتلين من جبهة البوليساريو"، التي تتمركز في الجزائر بحسب تقرير "واشنطن بوست".

وأشار المصدران إلى أن قوات الأمن التابعة للسلطات الجديدة في سوريا تحتجز المئات من مسلحي البوليساريو.

ومؤخرا جددت الولايات المتحدة التأكيد على اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، مؤكدة دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره "الأساس الوحيد" لحل عادل ودائم لهذا النزاع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو التقى نظيره المغربي ناصر بوريطة، وأكد أن "الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء وتدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي الجاد والموثوق والواقعي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع".