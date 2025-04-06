ألمانيا.. هجوم برذاذ الفلفل على ملهى ليلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أبريل 2025 05:25 مساءً - أصيب 16 شخصا في ألمانيا جراء هجوم برذاذ الفلفل على ملهى ليلي، وفق ما أعلنت الشرطة في مدينة شتوتغارت جنوب غربي البلاد، اليوم الأحد.

وقال شهود عيان إن الهجوم جاء في أعقاب شجار وقع بين مجموعتين، ولا تزال أسباب الشجار غير معروفة، وأشارت تقارير إلى أن المهاجم، الذي لم يتم العثور عليه، قام برش مادة سائلة تسبب تهيجا في العينين، على حشد من الأشخاص، ثم في وحدة التهوية بالملهى.

وفي حوالي الساعة (3:15 صباحا) بالتوقيت الألماني، وصلت الشرطة وعمال الإنقاذ إلى الملهى الليلي في شارع روتيبولبلاتز، بالمدينة القديمة في شتوتغارت.

وقدمت هيئات الطوارئ العلاج للجرحى في الموقع.