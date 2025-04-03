بلومبرغ”: ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بالرد بقوة على رسوم ترامب الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 05:29 مساءً - ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب الاتحاد الأوروبي بالاستعداد للرد بقوة على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وأوضحت وكالة "بلومبرغ": "طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي بالاستعداد للرد بقوة على الرسوم الجمركية الأمريكية واتخاذ إجراءات انتقامية، على سبيل المثال تلك التي تستهدف التقنيات والخدمات الأمريكية".

وأضافت نقلا عن أحد المصادر أن "باريس تريد التأكد من أن رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الجمركية الأمريكية يشمل كل أدوات التكتل لحماية مصالحه".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الوزراء الفرنسي صوفي بريما، الخميس، إن "أوروبا مستعدة لحرب تجارية مع الولايات المتحدة".

وأكدت أن "هناك مجموعة من الإجراءات قد يجري الاتفاق بشأنها بحلول نهاية الشهر الجاري والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى (غوغل، أمازون، فيسبوك، آبل، مايكروسوفت)".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء، وتضمنت فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى.،