العالم اليوم - البرهان يتعهد بمواصلة الحرب ويستبعد السلام مع الدعم السريع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 مارس 2025 10:25 مساءً - تعهد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، أن تقاتل قواته حتى النصر، مستبعدا السلام مع قوات الدعم السريع ما لم تضع الأخيرة أسلحتها.

وقال البرهان في أول خطاب متلفز له منذ سيطرة الجيش على الخرطوم هذا الأسبوع إن "طريق السلام وإنهاء الحرب ما زال مشرعا... ذلك ممكن وطريقه واضح وهو أن تضع هذه الميليشيا السلاح".

وتابع قائد الجيش : "لن نساوم ولن نفاوض".

وتابع البرهان: "قواتنا المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين".

وبين أن إعادة إعمال السودان لا تزال تحتاج لجهود إضافية.

وقال في كلمة مساء السبت، إن "قواتنا المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع السودانيين".

واعتبر البرهان أن "الحرب فعلت بالوطن والشعب أسوأ ما تفعله الحروب".

كما أضاف أن "إعادة إعمار الدولة ما زالت تحتاج لجهود إضافية".