إسلام آباد وكابول تسعيان إلى إصلاح العلاقات المتوترة

إسلام آباد ـ د.ب.أ: تعهدت باكستان وأفغانستان مجددًا بترفيع وتعزيز المشاركة الدبلوماسية والاستفادة معًا من إمكاناتهما الكاملة من أجل المنفعة المتبادلة لشَعبي البلدين. وقال مبعوث باكستان الخاص إلى أفغانستان، السفير محمد صادق خان «التقيت بوزير الخارجية أمير خان متقي والقائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني نور الدين عزيزي في كابول، وأكدت التزام باكستان باستمرار التعاون وبناء علاقات تقوم على المنفعة المتبادلة مع أفغانستان. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون والحوار رفيعي المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية»، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية.

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