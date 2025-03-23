رئيس التشيك: يجب أن نكون جزءا من قوة حفظ سلام محتملة فـي أوكرانيا

براغ ـ د.ب.أ: أعرب رئيس التشيك بيتر بافيل عن قناعته بأن القوات التشيكية يجب أن تكون جزءًا من قوة حفظ السلام في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس التشيك، الذي قام بزيارة استمرت يومين إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، في مقابلة مع موقع جيفروبيجسكا برافدا الإلكتروني، نشرت أمس، حسب ما ذكرته إذاعة براغ.

وأضاف أن جمهورية التشيك جزء بالفعل من «تحالف الراغبين» وهي مجموعة من البلدان التي تناقش إمكانية نشر قوة حفظ سلام ومزيد من السبل لمساعدة أوكرانيا.