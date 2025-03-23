براغ ـ د.ب.أ: أعرب رئيس التشيك بيتر بافيل عن قناعته بأن القوات التشيكية يجب أن تكون جزءًا من قوة حفظ السلام في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس التشيك، الذي قام بزيارة استمرت يومين إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، في مقابلة مع موقع جيفروبيجسكا برافدا الإلكتروني، نشرت أمس، حسب ما ذكرته إذاعة براغ.
وأضاف أن جمهورية التشيك جزء بالفعل من «تحالف الراغبين» وهي مجموعة من البلدان التي تناقش إمكانية نشر قوة حفظ سلام ومزيد من السبل لمساعدة أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس التشيك: يجب أن نكون جزءا من قوة حفظ سلام محتملة فـي أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.