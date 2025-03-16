العالم اليوم - روبيو ولافروف "ناقشا الخطوات التالية" بشأن أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:24 صباحاً - ناقش وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف هاتفيا، السبت، "الخطوات التالية" في المباحثات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن الوزيرين "اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا".

والسبت، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن "الكرة في ملعب روسيا" وإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر الى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا "عاجلا أم آجلا"، وذلك إثر اجتماع افتراضي لدول حليفة لكييف استضافه.

وأبلغ ستارمر 26 من قادة وكبار مسؤولي الدول الحليفة لكييف أثناء مشاركتهم في محادثة افتراضية استضافها لندن، أن التركيز يجب أن ينصب على تقوية أوكرانيا وترسيخ أي وقف لإطلاق النار ومواصلة الضغط على موسكو.

ورأى رئيس الوزراء البريطاني أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أظهر أن بلاده هي "الطرف المنادي بالسلام لأنه وافق والتزم بهدنة غير مشروطة مدتها 30 يوما"، مضيفا "بوتين هو من يحاول الإرجاء (...) إذا كان بوتين فعلا يريد السلام، الأمر بسيط جدا: عليه وقف هجماته الهمجية ضد أوكرانيا والموافقة على وقف إطلاق النار".