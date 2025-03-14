حصيلة جديدة لضحايا الساحل السورى

حصيلة جديدة لضحايا الساحل السورىوثق المرصد السوري لحقوق الانسان، مساء الخميس، أربع مجازر شهدتها أربع محافظات سورية، راح ضحيتها 93 مدنيا، ارتفع معها إجمالي الضحايا إلى 1476 مدينا وعدد المجازر إلى 54 مجزرة، منذ السادس من مارس، وذلك في الساحل السوري والمناطق الجبلية.

وجاء ذلك إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لعناصر الأمن والدفاع الخاضعة للجماعات التكفيرية.

وسجل المرصد 4 مجازر يوم الخميس في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، راح ضحيتها 93 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية.

وبلغ عدد المجازر الموثقة 54 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية،بينما بلغ إجمالي الضحايا بحسب المحافظات: اللاذقية: 735، طرطوس: 466، حماة: 262، حمص: 13.

وحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من الألية التي يتم من خلال دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري بعد توثيق المرصد لمقتل حوالي 1393 مدني من أبناء الطائفة العلوية.

وأعرب المرصد عن خشيته من تحول هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لاحقاً لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وانسانية ويُتهم من خلالها من يسمون “بفلول النظام” بارتكاب جرائم حرب الأمر الذي يهدد حقوق الضحايا وذويهم ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزل من الطائفة العلوية.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة.