العالم اليوم - ترامب يفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين

انتم الان تتابعون خبر ترامب يفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 01:25 صباحاً - فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية، حسبما أعلن البيت الأبيض، السبت.

وستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10 بالمئة على موارد الطاقة الكندية، إلى أن "تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة".

وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

وبذلك يفي ترامب بوعده الانتخابي، لكنه يرفع من احتمالية زيادة الأسعار على المستهلكين الأميركيين.

وقال البيت الأبيض إن أمر ترامب يتضمن أيضا آلية لزيادة الرسوم إذا قامت الدول بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، حسبما هددت به.

وصرح ترامب أن الرسوم تهدف إلى إجبار الدول على القيام بالمزيد لوقف تدفق مادة الفنتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة، لكنها تتماشى أيضا مع تبنيه إجراءات حمائية لتعزيز التصنيع المحلي وكمصدر لإيرادات الحكومة الاتحادية.