أخبار اليمن : تخفيضات مرورية على رسوم مخالفات السيارات

تخفيضات مرورية على رسوم مخالفات السياراتصادق رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، على مصفوفة التخفيضات والتسهيلات المرورية المرفوعة من قبل وزير الداخلية اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، بناء على مقترح مرفوع الادارة العامة للمرور.

ويأتي المصادقة على التخفيضات والتسهيلات المرورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتقديرا للظروف التي تسبب بها العدوان الأمريكي، السعودي، الإماراتي وللتخفيف عن أعباء السائقين ومعاناتهم.

وتتضمن المصفوفة مايلي:

١.تخفيض رسوم كل المخالفات المرورية السابقة والمتراكمة من قبل شهر مايو 2022م إلى مبلغ 1000 ريال فقط عن كل مخالفة.

٢. إعتماد الحد الأدنى لرسوم كل المخالفات المرورية المرتكبة قبل يوم 5 رمضان 1446م الموافق 5 مارس 2025م، بدلاً عن الحد الأعلى بإستثناء مخالفة عكس الخط فتستمر بحدها الأعلى نظراً لجسامتها وخطورتها.

٣. الإعفاء من رسوم التجديدات القديمة لكل السنوات السابقة ويكتفى بإحتساب رسوم آخر سنة فقط.

٤. الإعفاء من الغرامة الأخيرة التي تم ضبط وحجز السيارة بسببها.

٥. إتاحة الإمكانية لتقسيط رسوم المخالفات المرورية على الدفع بحسب المبالغ المستحقة.

وتشمل هذه التسهيلات والتخفيضات التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان، جميع وسائل النقل سواءً كانت محجوزة أو غير محجوزة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أثنى رئيس مجلس الوزراء على التسهيلات التي تعتبر تخفيضاً لأكثر من 50 بالمائة‎ من الرسوم .. داعيا السائقين إلى الاستفادة من هذه التسهيلات المؤقتة والمبادرة بتصحيح وضعهم القانوني قبل إنتهاء المهلة المحددة.

وأهاب بالجميع الالتزام بآداب و قواعد المرور لما فيه سلامتهم وسلامة الآخرين وكذا عكس الصورة الحضارية الحقيقية للبلد .