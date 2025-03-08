أخبار اليمن : أرقام وإحصائيات عن مآسي النساء في غزة

أرقام وإحصائيات عن مآسي النساء في غزة
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، في بيان صدر بمناسبة يوم المرأة العالمي ، على المعاناة الكبيرة التي تواجهها النساء في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وقال معروف في البيان اليوم السبت: "نذكر المجتمع الدولي المحتفي اليوم بحقوق المرأة بمجازر الاحتلال الصهيونازي بحق النساء خلال حرب الإبادة في غزة".
وأضاف: "12316 شهيدة قتلهن الاحتلال بدم بارد، 13901 امرأة ترملت وفقدت زوجها ومعيل أسرتها، و17 ألف أم ثكلت بفقدان أبنائها، و50 ألف امرأة حامل وضعن مواليدهن في ظروف غير إنسانية".
وأشار إلى أن "162 ألف امرأة أصيبت بأمراض معدية، و2000 امرأة وفتاة ستلازمهن الإعاقة جراء بتر أطرافهن".
كما سلط الضوء على معاناة النساء المعتقلات، قائلا إن "عشرات النساء تم اعتقالهن وتعرضن للتعذيب داخل المعتقلات".
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