الجزر في رمضان: فوائد صحية مذهلة لوجبة السحور

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 08:49 مساءً - يُعد الجزر من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة العامة، وإضافته إلى وجبة السحور في رمضان يوفر العديد من الفوائد، من ترطيب الجسم إلى دعم الهضم الصحي.

العناصر الغذائية في الجزر:

فيتامين A: ضروري لصحة الرؤية والجلد والمناعة.

فيتامين K وفيتامين C والبوتاسيوم والألياف: تدعم الصحة العامة.

فوائد الجزر في رمضان:

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: غني بالألياف التي تنظم حركة الأمعاء وتمنع الإمساك والانتفاخ.

تعزيز صحة العين: غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A، الضروري لصحة البصر.

إدارة الوزن: منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والماء، مما يساعد على التحكم في الوزن والشعور بالشبع.

دعم صحة القلب: يحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف التي تخفض الكوليسترول وتقلل خطر أمراض القلب.

طرق إضافة الجزر إلى وجبة السحور:

تناول الجزر الطازج كوجبة خفيفة.

إضافة الجزر المبشور إلى السلطات.

شرب عصير الجزر الطازج.

إضافة الجزر إلى أطباق الخضار المطبوخة.

نصائح إضافية:

يمكن إضافة الجزر إلى وجبة السحور بعدة طرق مختلفة، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات.

يُعد الجزر خيارًا صحيًا ومغذيًا لوجبة السحور، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على صحتك خلال شهر رمضان.