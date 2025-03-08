85 ألفاً يؤدون صلاة التراويح بالأقصى
أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين مساء اليوم، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن 85 ألف مصل أدوا الصلاة في اليوم السابع من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وكان 90 ألف مصل قد أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى رغم تشديد قوات الاحتلال إجراءات الدخول للمدينة العتيقة، وإقامتها حواجز عسكرية للتفتيش والتثبت من هوية المصلين.
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