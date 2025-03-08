تغذية طفلك ونومه: دليل شامل للأطعمة التي تعزز النوم الصحي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 08:49 مساءً - يلعب النوم دورًا حيويًا في نمو الأطفال وتطورهم، ولكن العديد من الآباء يواجهون تحديات في تنظيم نوم أطفالهم. أحد العوامل الحاسمة التي غالبًا ما يتم تجاهلها هو تأثير النظام الغذائي. يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة بشكل كبير على جودة النوم، بينما يمكن لأطعمة أخرى أن تعزز الاسترخاء والنوم الهادئ.

أطعمة يجب تجنبها لتحسين نوم طفلك:

السكريات والمحليات الصناعية:

تسبب ارتفاعًا في مستويات الطاقة، مما يجعل الاسترخاء قبل النوم صعبًا.

قد تعطل دورة النوم الطبيعية.

الحبوب المكررة:

مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، تسبب تقلبات في سكر الدم، مما يؤدي إلى الأرق.

الزيوت المهدرجة والدهون المتحولة:

توجد في الوجبات السريعة، وتسبب التهابات تعطل الاسترخاء.

المستحلبات والأصباغ الغذائية:

توجد في الأطعمة المعبأة، وتسبب فرط النشاط ومشاكل في الجهاز الهضمي.

أطعمة تعزز النوم الصحي للأطفال:

الكيوي:

غني بالسيروتونين، الذي ينظم النوم.

التوت الأزرق:

مليء بمضادات الأكسدة، ويقلل التوتر والالتهابات.

اللوز:

مصدر للمغنيسيوم، الذي يرخي العضلات وينظم هرمونات النوم.

الزبادي:

يحتوي على الكالسيوم، الذي يدعم إنتاج الميلاتونين.

الحبوب الكاملة:

مثل الشوفان والكينوا، تستقر نسبة السكر في الدم وتعزز الاسترخاء.

الكرنب:

غني بالمغنسيوم والكالسيوم ويدعم وظائف الأعصاب واسترخاء العضلات.

الموز:

يحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم ومرخي طبيعي للعضلات.

نصائح عملية لتقديم الأطعمة التي تعزز النوم:

تحضير الأطعمة بأمان:

خاصة للأطفال الصغار، لتقليل خطر الاختناق.

تقديم الأطعمة الجديدة مبكرًا:

لمراقبة أي ردود فعل تحسسية.

الحفاظ على الترطيب:

الماء ضروري للصحة العامة والنوم الجيد.

إنشاء خطة وجبات متوازنة:

تجمع بين الأطعمة التي تدعم النوم والدهون والبروتينات.

تجنب الوجبات الثقيلة والمتأخرة:

لتجنب الانزعاج الهضمي قبل النوم.