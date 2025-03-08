أخبار اليمن : البرد مستمر.. وتحذير من اضطراب البحر

البرد مستمر.. وتحذير من اضطراب البحرتوّقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة نسبيًا أثناء الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية باردة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء"، ويتكون الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية.

فيما ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا مع تكون خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية أثناء فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار المركز إلى أن الأجواء بالمناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً مع تكوّن السحب الركامية على السواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الجنوبية وهطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والمرتفعات المقابلة لها، ورياح نشطة السرعة على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة.

وفي المناطق الصحراوية، أفاد المركز أن الأجواء بالمناطق الصحراوية صحوة إلى غائمة جزئيًا ومغبرة نسبيًا، ورياح نشطة السرعة مع هبات تصل أقصى سرعة لها إلى 20 عقدة تثير الأتربة والرمال.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية من أجواء باردة نسبياً وفوارق حرارية ما بين النهار والليل، محذرًا سكان المناطق الصحراوية خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال من الطقس المغبر نسبياً والحار نسبياً نهاراً.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من ارتفاع الموج واضطراب البحر.