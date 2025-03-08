الفول السوداني في رمضان: فوائد صحية وتنبيهات هامة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 8 مارس 2025 08:49 مساءً - يُعد الفول السوداني من المكسرات الشائعة في رمضان، حيث يُستخدم في حشو الحلويات وتزيين الأطباق المختلفة. رغم فوائده الصحية العديدة، يجب تناوله باعتدال لتجنب أضراره.

القيمة الغذائية للفول السوداني:

مصدر غني بالبروتين والألياف والدهون الصحية.

يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد.

يحتوي على مضادات الأكسدة مثل الأحماض الفينولية والفلافونويد.

فوائد الفول السوداني الصحية:

خفض الكوليسترول:

يحتوي على الألياف التي تخفض الكوليسترول الضار.

غني بالنياسين (فيتامين ب3) الذي يدعم صحة القلب.

حماية القلب:

يخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

مضادات الأكسدة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

تقليل خطر الإصابة بالسكري:

يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يحتوي على الدهون الصحية والألياف والبوليفينول والمعادن المفيدة.

المساعدة في التحكم بالوزن:

يعزز الشعور بالشبع، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام.

يساهم في فقدان الوزن عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي صحي.

أضرار الإفراط في تناول الفول السوداني:

زيادة الوزن:

يحتوي على سعرات حرارية عالية، والإفراط فيه يؤدي إلى زيادة الوزن.

أضرار الكلى:

يحتوي على الأكسالات التي تسبب حصوات الكلى لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

نصائح لتناول الفول السوداني في رمضان:

تناوله باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

اختر الفول السوداني غير المملح لتقليل الصوديوم.

استخدمه في حشو الحلويات أو تزيين الأطباق بكميات معتدلة.

استشر طبيبك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو حساسية الفول السوداني.