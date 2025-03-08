إصابة طفلين برصاص الاحتلال في الضفة

إصابة طفلين برصاص الاحتلال في الضفةأصيب طفلان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، واعتقل آخر، في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت وسط البلدة، واندلعت على إثر ذلك مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفلين بالرصاص، نقلا إثرها إلى مركز "طوارئ نعلين"، إضافة إلى حالات اختناق.

وقالت إن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا "لم تعرف هويته بعد"، كما نصبت حاجزا عسكريا شمال البلدة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت محطة محروقات، وانتشرت في شوارعها، وفتشت عددا من مركبات المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في مناطق "البوابة"، و"الجامع الكبير" و"أم ركبة"، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع خلال الاقتحام، دون أن يبلغ عن إصابات.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث كثّفت قوات الاحتلال في الأشهر الأخيرة عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.