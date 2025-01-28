العالم اليوم - اتصال هاتفي بين العاهل الأردني ووزير الخارجية الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 02:18 صباحاً - تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هاتفيا، الإثنين، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن روبيو ناقش مع الملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، وخلق مسار للأمن والاستقرار في المنطقة.

وتابع البيان: "شكر روبيو الأردن على دعم وقف إطلاق النار، من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدة الإنسانية عبر الممر الأردني".

وأعرب الوزير الأميركي للملك عبد الله عن التزام الولايات المتحدة بتعميق الشراكة الثنائية القوية بين البلدين، التي تعود إلى 75 عاما، القائمة على أهداف مشتركة للأمن والاستقرار الإقليميين.

كما ناقشا التطورات في سوريا، وأكدا مجددا على أهمية "عدم استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو تشكيل تهديد لجيرانها".

وتأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة.

لكن البيان الأميركي لم يذكر التصريحات التي أدلى بها ترامب مؤخرا.