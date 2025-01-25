العالم اليوم - ترامب و"الأيام الخمسة".. ماذا فعل فيها؟

انتم الان تتابعون خبر ترامب و"الأيام الخمسة".. ماذا فعل فيها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 يناير 2025 07:23 صباحاً - اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الخمسة أيام الماضية العديد من الإجراءات في الداخل الأميركي كان من أبرزها الإعفاء عن المتهمين في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول والذي وعد فيه ترامب مرارا خلال فترة حملته الانتخابية.

كما اتخذ ترامب إجراءات بشأن الهجرة، وأعلن حالة الطوارئ على الحدود، ووقف وصول اللاجئين، وتخفيف القواعد المتعلقة بالأماكن التي يمكن للضباط البحث فيها عن المهاجرين غير الشرعيين، وأمر القوات بالتوجه إلى الحدود الأميركية مع المكسيك.

ومع ذلك، فإن مداهمات الهجرة واسعة النطاق في المدن الكبرى فشلت حتى الآن في التحقق.

لا يتمتع الرئيس الأميركي بالسلطة الكاملة لإصدار القوانين، وتخضع بعض قرارته للكونغرس والمحاكم، ومن الأمثلة على ذلك حتى اللحظة، إيقاف أمر ترامب بإنهاء حق المواطنة بالولادة مؤقتا.

إن إحدى السلطات المطلقة التي يتمتع بها الرئيس هي العفو عن المجرمين، وقد أصدر ما يقرب من 1500 عفو عن المتهمين بهجوم الكابيتول، بالإضافة إلى العفو عن روس أولبريخت، الذي أدين بإدارة سوق مخدرات عبر الإنترنت.

في الأوامر التنفيذية، أوقف ترامب حظرا أميركيا على تطبيق تيك توك وأعاد تسمية خليج المكسيك بـ "خليج أميركا"، وأمر المسؤولين بوضع خطة للإفراج عن وثائق سرية تتعلق باغتيال جون إف كينيدي وروبرت إف كينيدي ومارتن لوثر كينج جونيور.

اختتم ترامب أسبوعه برحلتين إلى مناطق شهدت كوارث طبيعية في كارولينا الشمالية وكاليفورنيا.

وزار المناطق التي دمرها إعصار هيلين في آشيفيل ثم سافر جواً إلى لوس أنجلوس لجولة في المناطق التي دمرتها الحرائق الأخيرة.

وينتظر العالم سياسة ترامب الخارجية أيضا وما قد تؤدي له في ملف الحرب الأوكرانية وتعقيدات الصراع في الشرق الأوسط والتعاطي مع إيران.